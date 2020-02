La Federació Catalana va ser present ahir al Castelldefels-Manresa

El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras (segon per la dreta), acompanyat de la delegada del Baix Llobregat, Paquita Linares (primera per l'esquerra), va ser present ahir al migdia al partit que van jugar als Canyars el Castelldefels i el Manresa. Durant el duel, Soteras i Lanaires van estar amb el president del Castelldefels Adolfo Borgoño (segon per l'esquerra) i la presidenta de la junta gestora del Manresa, Ruth Guerrero (primera per la dreta).