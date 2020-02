Els júniors se sobreposen a temps

El Catalana Occident va haver lluitar contra l'últim classificat, el Sant Josep, que va plantar més cara del que s'esperaven uns manresans que s'asseguren la tercera plaça provisional i encarrilen la classificació.

El Catalana Occident era conscient de la importància d'aconseguir treure el triomf en aquesta jornada per seguir en posicions capdavanteres. Al primer parcial, frec a frec inicial amb un triple per cada equip. Després, ràpidament el Catalana agafaria el comandament del partit i s'emportava un còmode parcial de 8 a 18. Seguidament, ja al segon, la solidesa ofensiva aniria a més. 24 punts pels visitants en un segon parcial on afluixarien, però, el ritme defensiu concedint 16 punts al Sant Josep. No obstant això, la petita relaxació, dos vibrants triples al final del quart d'Ignasi Jucadella feien respirar uns júniors que es disposaven cap als vestidors amb un avantatge de 18 punts.

A la represa hi va haver el primer ensurt per als manresans. El Catalana Occident va sortir paralitzat i a poc a poc el Sant Josep el va anar deixant estabornit. Així, els manresans van fer esvair l'avantatge anterior i van encaixar un contundent parcial de 30 a 15. Pocs equips des del començament de la lliga han clavat 30 punts en un quart als manresans. La causa d'aquesta davallada va ser el poc control defensiu a Nos (12 punts en el tercer període). L'últim període va començar amb el Catalana Occident encara al davant (54-57), però un ràpid triple de Parra (17 punts) v afer disparar les alarmes i va igualar per primer cop el marcador. Per sort dels visitants, el triple rival els va fer obrir els ulls i la resposta no va tardar a arribar. Triple de Naspler que va donar novament l'avantatge al Manresa i va tornar a regnar l'equilibri. El bon treball tàctic del Sant Josep no va trobar, finalment, el premi del triomf.