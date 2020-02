L'Artés veu com l'Almeda capgira vuit punts els últims dos minuts

El Club Bàsquet Artés va encaixar la quarta derrota de la temporada al grup 2 de Copa Catalunya. Va ser a Cornellà de Llobregat, a la complicada pista de l'Invernandez Almeda, que es va imposar per la mínima.

El primer quart va ser de tempteig i alternatives, ja que cap dels dos equips va dur la iniciativa en el joc (14-16 al final). En el segon l'equip dirigit per Jordi Estany va millorar, tant en defensa com en atac, i va trobar l'encert i el ritme necessaris per obtenir onze punts de renda a la mitja part de l'enfrontament (29-40).

Tornant dels vestidors, els jugadors locals van apujar les línies defensives, però els bagencs no van perdre la iniciativa i van arribar al darrer quart amb set punts de renda (46-53). En aquest la tònica no va variar massa, i es va entrar als últims dos minuts amb un marcador de 60-68. Tot seguit els artesencs van cometre imprecisions ofensives, i l'Almeda va encadenar un tres més un i dues cistelles de dos per empatar. Posteriorment, Arnau Cumelles va anotar un dels dos tirs lliures, i en la següent jugada Jesús Martínez va anotar la cistella de la victòria, ja que el darrer tir forçat de Portella no va trobar cistella.