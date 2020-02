L'Asfe mana des de l'inici i es desfà del Sant Quirze

El Vaillant Asfe de Sant Fruitós de Bages va aconseguir un important triomf en la lluita per la permanència a Primera Catalana, aquesta vegada a la complicada pista del Sant Quirze.

L'equip dirigit per Màrius Bonjorn va fer un plantejament d'imprimir un ritme alt i ser agressiu en defensa davant un rival amb molts jugadors veterans, que sol fer un joc lent. Els bagencs van fer un gran inici, amb quatre triples convertits, i això els va permetre obtenir un avantatge de set punts al final del primer quart (14-21). En el segon la tònica va ser pràcticament la mateixa, i els fruitosencs van ampliar la diferència fins els onze punts a la mitja part de l'enfrontament (28-39).



Triples clau de l'Asfe a la represa

En la segona meitat els visitants van arribar a obtenir una renda de divuit punts, que es van veure reduïts a catorze al final del tercer quart (39-53). En el darrer tram els vallesans van passar a fer una defensa zonal i van aprofitar que els pivots rivals estaven carregats de faltes per nodrir els seus interiors de pilotes. No obstant, l'Asfe va anotar dos triples clau per mantenir un marge important en el marcador. En els últims cinc minuts Arnau Camprubí i Joan Soler van ser eliminats per faltes, però això no va suposar un problema pels visitants, que van saber moure la pilota per trobar clares penetracions i sentenciar abans dels darrers dos minuts, que van ser un pur tràmit per ambdós conjunts.