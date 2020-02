L'Asfe no falla en la visita del cuer a Sant Fruitós de Bages

Partit enrevessat de l'Asfe que va guanyar amb més dificultat del que marcava la prèvia del partit. L'Ateneu, de fet, només tenia una victòria en els 16 partits anteriors i va ser precisament amb les santfruitosenques. No obstant això, ara la diferència entre ambdós equips afavoria l'Asfe. El partit, però, va ser espès i travat per part dels dos equips. El bon tempteig del Petropintó des de l'inici va ser el gran fort d'unes locals que se sentien millors que el rival. La primera part del partit va ser el més salvable d'un duel avorrit i poc intens, on l'avantatge inicial va permetre la relaxació de l'Asfe. Així, no va necessitar pressionar novament per encarrilar una victòria obligada per seguir lluitant.