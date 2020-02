L'Avinent femení entra cinquè a l'estatal de cros, darrere dels quatre equips inabastables

El 2017 i el 2018, sisenes, el 2019, setenes, i ahir, cinquenes. Al paratge natural Monte Valonsadero, a Sòria, l'equip femení de l'Avinent Manresa va posicionar-se darrere de les quatre formacions ara per ara inabastables del panorama estatal de camp a través.

Al Campionat d'Espanya de cros per clubs, les noies del club manresà van tenir una exquisida actuació en una carrera de 7.500 metres. L'equip del Club Atlètic Manresa va ser capitanejat per la santjoanenca Meritxell Soler, que va entrar en el lloc 20 amb un registre de 27' 35''. La navarclina Rosa Morató, que reapareixia en un estatal després de deu anys allunyada de les competicions, va tenir una destacada actuació, aconseguint la 31a posició amb 28' 20''; darrere seu (32a) va classificar-se Ester Guerrero amb 28' 22''. Marina Guerrero, minvada físicament per un procés gripal, va saber sortir airosa de l'envit entrant en la posició 40 amb 28'45''; la seva companya Aniria Mata va ser 73a amb 30'12'' i Irene Batlle va haver d'abandonar per problemes físics.

Per a la cursa absoluta femenina s'hi havia classificat l'equip del JAB Berga perquè finalment no va poder ser-hi per la baixa de diverses de les seves components.

La formació masculina de l'Avinent Manresa va superar les previsions i va ocupar el lloc 36 d'entre 52 equips participants. El millor classificat del CAM va ser Abel Casalí (64è amb 33' 14''; Khalid Kharbouch va ocupar la 169a plaça amb 35' 31'', Manel Deli la 206a amb 26' 21'', Guillem Fernández la 237a amb 37' 43'' i Arnau López va haver d'abandonar per una rebrincada en el turmell. En aquesta prova de 10.000 metres no va poder-hi participar l'equip del CA Igualada Petromiralles.



Setè lloc sub-20 del CAI femení

Del club igualadí si que va ser-hi la formació sub-20 femenina, classificada en una brillant setena posició (primer català) d'entre 26 clubs classificats. La millor atleta individual, després dels 5.500 metres de cursa, va ser Anna Torras (23a amb 23' 22''), seguida de Carla Alemany (44a amb 24' 31''), Judit Ibarra (48a amb 24' 45'') i de Berta López (49a amb 24' 46''), entre 118 atletes que van acabar la carrera.

El JAB Berga va ser present en la competició de categoria absoluta per relleus mixtes (4x1.500 metres), classificant-se en la posició 40 amb Roger Camprubí, Lidia Pons, Roger Comellas i Vanessa Chirveches).