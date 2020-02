L'Espanyol perd una 'final' i és a cinc punts de la salvació

L'Espanyol va caure ahir al camp d'un dels equips que es podia involucrar en la lluita per la salvació, un Valladolid que ara ja s'escapa a deu punts dels blanc-i-blaus, i queda a cinc dels conjunts que marquen la permanència, el Celta i l'Eibar. La formació d'Abelardo va pagar cara l'expulsió, rigorosa i absurda, de David López al minut 26 i va rebre dos gols evitables, un dels quals protestat, en el tram final.

El conjunt català va plantejar un duel a veure-les venir, sense gaire insistència en atac, i quan no passava res David López va veure la segona groga per arribar tard a un tall. Poc abans havia vist la primera per un cop de colze en què el contrari va simular força. Tot i la inferioritat, i encara que l'equip es va tancar, l'Espanyol es va poder avançar en una rematada de Calleri a boca de canó que va aturar Masip.

El Valladolid tampoc no és que busqués el gol amb gaire intenció, malgrat una arribada de Toni Villa que va rematar fora. Però els canvis van donar un altre aire als castellans i es van avançar en un xut de Raúl Carnero. Diego López va deixar la pilota morta i la va recollir Sandro, que la va introduir a la porteria pel pal del desafortunat porter gallec.

Sis minuts després va arribar el segon en una falta a Dídac. L'àrbitre va decretar la llei de l'avantatge però l'Espanyol va perdre la pilota. Els locals van contraatacar, Diego López va cometre penal sobre Ünal però abans que l'àrbitre l'indiqués, Guardiola va agafar el rebot i va marcar. Un penal per mans de Kiko Olivas en el descompte, transformat per Embarba, va donar una certa emoció al final, però el Valladolid va controlar bé les emocions i es va endur una victòria que l'allunya del perill i que enfonsa més en el pou el seu rival d'ahir.