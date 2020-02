L'Igualada no suma en un duel travat a Vilafranca

Ricard Fernández (19) és agafat per la samarreta per un defensor

L'Igualada va perdre per la mínima a Vilafranca en un partit marcat per un joc molt travat i amb poca profunditat. El primer temps va acabar amb empat a zero gols; a la represa, els locals van aprofitar, al minut 71, una errada defensiva per fer l'1 a 0. Les interrupcions van estar a l'ordre del dia fins al xiulet final.