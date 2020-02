El Manresa FS juvenil sap capgirar el marcador inicial en contra a Ripollet

El Manresa FS juvenil va aconseguir superar les adversitats dels primers minuts de joc a Ripollet i va obtenir una nova victòria. Tot i el 2-0 inicial dels locals als minuts 4 i 9, els bagencs van saber capgirar la diferència després d'un gran exercici de concentració. En un sol minut, el 17, el Manresa ja havia empatat el partit.

A partir d'aquí, el Ripollet no va saber retornar al partit i es va veure superat per un gran Manresa. Pol Flotats i Manu del Moral van ser els més destacats dels bagencs, amb dos gols cadascun. Gràcies a aquesta victòria, la ratxa del Manresa FS ja és de 5 triomfs consecutius. L'equip vol seguir enratxat en el proper partit contra l'Indústries dissabte al Pujolet. El bon moment dels bagencs pot servir també per a tenir fe en els propers duels complicats.