Marcelo, imputat de nou per conduir sense puts

El jugador del Reial Madrid, Marcelo Vieira, anirà a judici per un delicte contra la seguretat viària després de reconèixer aquest dilluns davant del jutge del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Alcobendas que el 19 de desembre passat va conduir sense punts al carnet i a 134 km/h per la carretera d'accés a Valdebebas, on se situa la ciutat esportiva del club merengue.

Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), el jutjat fixarà una nova compareixença al març per transformar les diligències prèvies en judici ràpid o continuar pel tràmit ordinari.

Els fets, segons relaten a l'Agència Efe fonts policials, van tenir lloc a la carretera M-12 el passat 20 desembre, en les proximitats de la ciutat esportiva de Valdebebas, quan el lateral esquerre conduïa per sobre de la velocitat permesa i, com van comprovar els agents, sense punts en el seu permís de circulació.

No és la primera vegada que Marcelo s'enfronta a la Justícia per un delicte contra la seguretat viària. El 2013 el titular de Jutjat d'Instrucció número 11 de Madrid, en una sentència de conformitat, el va condemnar a una multa 6.000 euros després de ser sorprès també conduint sense punts al carnet prop de la ciutat esportiva de el Reial Madrid.