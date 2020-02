El Monbus Igualada fa un mal partit i es veu sorprès a casa pel SESE

El Monbus Igualada no va poder sumar una nova victòria al pavelló de Les Comes, ja que va caure amb el SESE barceloní per un sol punt de diferència.

Els jugadors visitants van anar la majoria del duel per davant en l'electrònic, i dominaven per sis punts al descans (36-42). En els darrers minuts els anoiencs es van acostar i van poder lluitar pel triomf, sense sort. Al final del partit, el tècnic Jordi Martí va declarar que «hem fet un partit molt fluix, amb molts errors no forçats units a un gran encert d'ells, fins i tot amb diversos triples de vuit metres. Derrota merescuda».