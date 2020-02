Una murciana de Iecla arrelada al Bages que admira el Pedraforca

Dos anys després de conèixer el seu actual marit, de Sant Fruitós, durant la disputa d'un torneig a Barcelona, María José Martínez es va establir al Bages. Va ser la tardor del 2005. La tennista admet que «encara enyoro la meva ciutat natal, Iecla, on tinc família i amics. Hi vaig una vegada cada dos o tres mesos, però de seguida sento la necessitat de tornar». La seva professió no li ha permès conèixer el país a fons, però sí que descobrir «el paisatge del massís de Montserrat i l'entorn del Pedraforca, Saldes i Gósol, d'on és la meva sogra. És un indret imprescindible per a mi». Martínez també té debilitat per la Seu de Manresa, «on em vaig casar», i per una menja catalana: els calçots.