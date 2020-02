Els triples impulsen el Navàs a Reus

El Club Bàsquet Navàs Viscola va obtenir un nou triomf a domicili, en aquesta ocasió a la complicada pista del Reus Ploms Salle, el darrer classificat del grup 2 de Copa Catalunya.

Els jugadors dirigits per Isidre Suau van sortir molt concentrats i intensos en defensa, i gràcies a això van assolir un parcial de 0-5. Tot seguit els locals van reaccionar i van acabar el primer quart amb quatre punts de desavantatge (9-13). En el segon la tònica va ser pràcticament la mateixa, i els bagencs van ampliar el marge fins al 21-28 quan faltava un minut per al descans. En aquest, els visitants van cometre pèrdues de pilota, faltes de concentració i errades defensives, i els reusencs ho van aprofitar per clavar un parcial de 10-2 i arribar a la mitja part de l'enfrontament un punt per davant en l'electrònic (31-30).

A la segona meitat el Navàs havia après la lliçó, i va tornar a imposar-se a través de la defensa. Ofensivament, els atacs eren fluids, amb transicions ràpides. A més, els vuit triples anotats a la represa (tres de Yuste i de Deix i dos de Montagut) els van permetre superar la defensa zonal plantejada pel rival. Amb aquesta situació els bagencs van finalitzar el tercer quart amb nou punts de diferència (45-54). En els deu darrers minuts poca cosa va canviar, i els homes visitants, que no van patir pel triomf en cap moment, van anar eixamplant la diferència fins als tretze punts amb què es va arribar al final. La propera jornada de competició, el Club Bàsquet Navàs Viscola rebrà la visita del Castellbisbal, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge, 1 de març, a partir de les sis de la tarda.