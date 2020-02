El Vilatorrada és víctima del gran encert del Sant Boi al tram final

El Club Bàsquet Vilatorrada va encaixar una nova derrota a domicili, aquest cop a la complicada pista del Sant Boi, un rival directe en la lluita pels primers llocs del grup 3 de Primera Catalana.

En el primer quart els jugadors de Sant Joan de Vilatorrada van mostrar un gran nivell defensiu i van trobar la cistella rival amb certa facilitat. Això els va permetre obtenir una contundent renda de setze punts (10-26). En el segon els locals van endurir el joc i van dificultar l'atac dels bagencs, que només guanyaven per sis punts a la mitja part (33-39).

Tornant dels vestidors, el conjunt dirigit per Josep Ferré tenia problemes per aturar el joc interior del rival, però va aconseguir mantenir-se per davant en l'electrònic al final del tercer quart (57-62). En els darrers deu minuts als visitants els costava anotar, tot el contrari que el Sant Boi, que veia la cistella amb molta facilitat i es va acabar enduent el matx gràcies a un contundent parcial de 31-13. En la propera jornada de competició, el Club Bàsquet Vilatorrada rebrà a la seva pista el Molins, en un matx que es posarà en marxa el proper dissabte 29 de febrer a partir de les vuit del vespre.