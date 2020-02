El Barça visita el temple de Maradona

El Barça torna aquesta nit a la Lliga de Campions per enfrontar-se a un dels equips més populars d'Itàlia, el Nàpols, justament en un estadi que va ser durant anys el santuari d'un dels futbolistes més famosos de la història del futbol, l'argentí Diego Armando Maradona, que també va militar al club blaugrana.

Un altre astre argentí, en aquest cas en actiu, com és Leo Messi, és el que ostenta en aquests moments la condició de líder dels culers, i les seves actuacions estan ajudant a ressorgir al seu equip. La més recent va arribar dissabte, ja que els seus quatre gols a l'Eibar van ajudar el Barça a recuperar el liderat a la lliga, gràcies també a la derrota del Reial Madrid al camp del Llevant.

El conjunt català haurà de ratificar aquesta inèrcia positiva en un torneig on ha patit veritables catàstrofes en els darrers anys, on ha caigut amb estrèpit davant rivals que en els partits de tornada van acabar dominant clarament els culers. El darrer cas, el 4-0 del Liverpool en les semifinals del curs passat, encara està molt present entre els aficionats.

El Barça va viatjar amb 21 jugadors a Nàpols, on disputarà per primer cop un partit oficial, però sense gaires possibilitats de fer un equip titular amb moltes variants. Els blaugrana tornen a afrontar un duel molt justos d'efectius a causa de les lesions, les darreres dels dos laterals titulars (Sergi Roberto i Jordi Alba). Aquestes obren de bat a bat el camí de la titularitat de Nelson Semedo i Junior Firpo.

El matx serà de màxima exigència, doncs el Nàpols de Gennaro Gattuso (que va rellevar a Carlo Ancelotti) no té un rumb ferm, en haver guanyat cinc partits i haver-ne perdut d'altres cinc. Les seves millors actuacions les ha firmat en els tres darrers partits com a visitant, amb triomf als camps del Brescia (1-2), del Cagliari (0-1) i de la Sampdoria (2-4). Per contra, a San Paolo compta per derrotes els dos últims duels, amb el Lecce (2-3) i la Fiorentina (0-2), tot i que fa quatre jornades va ser capaç de derrotar a la Juventus (2-1).



Setién es mostra optimista

L'entrenador blaugrana, Quique Setién, es va mostrar segur de que el seu equip podrà seguir amb el bon nivell de les darreres jornades: «Tenim una dinàmica molt bona i molt positiva, confio molt a poder mantenir-la». Respecte a la seva prèvia del que pot passar al terreny de joc, va opinar que «serà un partit amb alternatives, disputat, i espero al millor Nàpols, hem vist de què són capaços».

A més de Setién, va ser Gerard Piqué qui va comparèixer davant els mitjans de comunicació. El central va elogiar un Nàpols que «ha millorat en els últims partits. Contra els equips grans es creix i treu bons resultats; ha guanyat la Juventus i el Liverpool. Té molt bons jugadors com Insigne, Mertens o Milik». Piqué va alertar que el Barça haurà «d'estar alerta per no tenir cap ensurt».



Gattuso i Insigne lloen Messi

El tècnic del Nàpols, Gennaro Gattuso, va lloar la figura de Messi: «És un campió que té números irrepetibles i també és un exemple pels nens per com ha portat la seva carrera. Porta anys jugant a un nivell inimaginable, l'única diferència és que ara té barba, però segueix sent el millor de tots».

Per la seva banda, Lorenzo Insigne també va anar en la mateixa línia que el seu entrenador i va declarar que «sabem que ens enfrontarem a un rival extraordinari i contra el jugador més fort del món, que per a mi és Messi, i contra molts campions. Però no hem de tenir por, hem de ser conscients de que podem jugar».