Lorena Medina i Mar Palliso copen les primeres posicions a la Copa Catalana

arxiu particular

Podi absolut amb Lorena Medina (primera) i Mar Palliso (segona) arxiu particular

La Copa Catalana de gimnàstica artística femenina ha viscut, durant dos caps de setmana, la primera fase en les categories de base i via olímpica al pavelló del Nou Congost de Manresa. Aquesta competició de la Copa Catalana consta de tres fases prèvies repartides per diferents punts de la geografia, i una fase final reservada a les deu primeres gimnastes classificades de cada categoria després de les tres classificatòries.

Manresa ha acollit la competició amb una gran satisfacció dels participants per la bona organització de l'esdeveniment per part del Gimnàs Egiba (amb la col·laboració de l'Ajuntament), destacant la important implicació de voluntaris del club, tant l'equip tècnic com pares i mares.

Quan a resultats, en categoria absoluta, de l'Egiba, Lorena Medina va aconseguir la primera posició i la seva companya Mar Palliso la segona; Aina Solà va quedar-se a les portes del podi i va ser finalment quarta. En la classificació per equips , el grup integrat per Lorena Medina, Mar Palliso, Aina Sola i Berta Monteagudo van obtenir la segona posició tenint en compte que la Berta Monteagudo només va competir en un aparell.

En júnior preelit, Marta Cano va ser primera en barra d'equilibri i tercera en terra; Laura Torrente va ser sisena a la general. En categoria benjamí, Mar Royo va penjar-se l'or i l'equip integrat per Mar Royo, Maria Comallonga i Clàudia Navarro va ser primer.

En nivell 4 van competir Clàudia Carretero (primera a terra) i Júlia Garcia (segona en paral·leles). En nivell 3, Júlia Monteagudo va acabar novena a la general. En nivell 2, Elsa Martin va ser segona i també hi va participar Jana Orgaz en paral·leles. L'Egiba va presentar os equips en el nivell 1 (les més petites). L'equip A amb Núria Comallonga, Ariadne Rondón i Emma Molina i l'equip B amb Helena Arcos, Martina Muñoz, Ada Garcia i Martina Carmona; aquestes darreres van quedar quartes, a una sola posició de les places de podi. En la classificació individual, Martina Carmona fou cinquena a la general. Totes elles van fer una molt bona competició, tenint en compte que era el seu debut en competició.