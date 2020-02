Nàpols-Barça: empat i tot per decidit al Camp Nou (1-1)

Un Barça imprecís i amb poca ambició ofensiva torna de Nàpols amb un marcador obert, 1-1 i haurà de prémer l'accelerador en la tornada del Camp Nou si vol ser a quarts de final de la Champions. En terres italianes, els de Setién han hagut de remuntar un gol de Mertens al minut 30, una de les dues ocasions que ha tingut el Nàpols en tota la primera part, tot i que una més que les del Barça, un únic xut de Messi. Els locals s'han tancat en defensa i no ha estat fins ben entrat el segon període que han aparegut els espais. Griezmann ho ha aprofitat per empatar al 57 i donar esperances al Barça, que tanmateix no ha sabut culminar la remuntada. Al 89, Vidal ha vist una doble targeta groga i es perdrà la tornada, igual que Busquets, que també ha estat amonestat.