Griezmann treu or d'un altre dia espès

Totes les referències maradonianes prèvies al Nàpols-Barça d'ahir no van tenir reflex damunt de San Paolo. Els blaugrana van obtenir un magnífic resultat, un empat amb gols, vist el poc que van oferir ahir damunt del terreny de joc. El joc de Griezmann van or per a un equip que, tal com va dir Piqué en la prèvia, ha d'anar partit a partit, eliminatòria a eliminatòria, i no arriba tan sobrat al febrer com d'altres anys. El Nàpols, un equip amb pocs arguments, va posar massa perill a la porteria de Ter Stegen pel que va generar i encara és viu. A més, els catalans perden Busquets i Arturo Vidal per a la tornada i caldrà veure si Piqué per al clàssic. Més maldecaps a l'informe de guerra de la temporada.

La disposició tàctica de dissabte contra l'Eibar havia estat finalment un assaig general per al partit d'ahir i, possiblement, per al clàssic del Bernabéu. Davant de la falta de davanters, Setién aposta per nodrir la mitja i per la idea de posar Arturo Vidal obert a una banda. Si contra els bascos va ser a l'esquerra, ahir va ser a la dreta. Val a dir que ni un dia, ni l'altre no s'entén gaire què hi fa, com no sigui pressionar quan Messi no fa la tasca de seguir el lateral. A més, Umtiti desbancava de nou Lenglet, perquè se suposa que juga millor la pilota, i l'entrada de Rakitic en el lloc d'Arthur va suposar que De Jong actués a la banda esquerra del centre del camp, en què no es troba còmode. Com va demostrar.

Els primers 45 minuts van ser una infinita, lenta i improductiva circulació de pilota de partit d'handbol. Els jugadors del Nàpols es van dedicar a tapar passadissos interiors, conscients que amb Semedo i Junior als laterals el Barça li faria poc mal. Per això, per sacsejar el vesper, en algun moment Messi va caure a la banda dreta, però tampoc no va obtenir-hi rèdits. El porter colombià Ospina només es va haver d'esforçar en una mala centrada de Vidal en el descompte. Si no, res. Només un xut de Messi alt a l'inici i una transició en què Griezmann no va facilitar la passada de l'argentí.



Cent per cent per als locals

El Nàpols, per la seva banda, no va ser fidel a l'equip desenfadat de la lliga i va mostrar siderúrgia. Molt aplicats defensivament, tot i la mancança del rocós central Koulibaly, van trobar premi a la mitja hora en un mal control de l'insegur Junior. La pilota va caure a Zielinski que va avançar, va centrar, Insigne la va deixar passar i, amb tota la defensa catalana mal parada i excessivament en basculació, Mertens va apuntar i va disparar a l'escaire davant de la nul·la oposició del contemplatiu Semedo. Fins el descans, gairebé res. Només Manolas, en una segona acció de jugada parada hauria pogut marcar, amb una rematada a fora.

I la segona part va començar amb una acció decisiva per als locals. Sergio Busquets va veure una targeta groga que l'impedirà jugar la tornada. El més important, però, va ser que en l'acció, una planxa, es va lesionar Dries Mertens, que va haver de ser rellevat per Milik. L'absència del belga va suposar l'estalvi de molts madecaps per a l'equip de Setién, sobretot en un duel a la contra.



Tres tocs i gol inesperat

El Barça dominava. El tècnic va fer entrar Arthur per Rakitic i també hauria introduït al camp Ansu Fati si aquest no hagués trigat tres hores a posar-se la camiseta. I mentre això passava, Busquets va trobar Semedo. Aquest va trencar el fora de joc gràcies a l'errada de Di Lorenzo des de l'altra banda. El portuguès va fer la passada de la mort i Griezmann, amb la dreta, va afusellar Ospina.

Semblava que el gol havia de tranquil·litzar el Barça, però no va ser així. El Nàpols es va obrir i va trobar dues clares ocasions. En la primera, Ter Stegen va evitar el gol a xut d'Insigne, tot i estar tapat per Umtiti i en la segona, i més clara, l'habitual errada de cada partit de Busquets va deixar Callejón sol davant del porter alemany. Aquest va tornar a exercir de salvador de l'equip.

En els següents minuts el Barça es va encomanar a Messi, que va veure targeta per un dur xoc amb Ospina de part del sovint nefast col·legiat alemany Brych. La millor ocasió va arribar en un córner, en què Umtiti es va avançar a Ospina, però el cop de cap va sortir alt. Insigne ho va tornar a provar abans d'un final de partit boig. Vidal va veure dues grogues en la mateixa jugada, per una falta a Mário Rui i per enganxar-s'hi posteriorment i Lenglet va entrar per un Piqué que es va torçar el turmell esquerre en aterrar d'un salt. El Barça treu un empat que va molt bé d'Itàlia, però aquest equip no sembla fiable. Caldrà jugar molt bé la tornada per no patir.