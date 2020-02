El sallentí Gabri ha deixat de ser entrenador de l'Andorra

El tècnic sallentí Gabriel Garcia de la Torra 'Gabri'ja no és entrenador de l'Andorra, equip que milita a Segona B. Els mals resultats de les darreres jornades han forçat la seva sortida del club andorrà, del qual, n'és propietari el jugador del Barça Gerard Piqué. Amb la d'aquest cap de setmana davant el filial del Llevant a casa (0-1), l'Andorra ha sumat tres derrotes seguides, dues com a local i fa set jornades que no guanya (a fora, des del setembre. A la classificació, els andorrans han baixat fins a la novena posició, i són a vuit punts del primer equip que marca la promoció d'ascens a Segona Divisió, que és un dels objectius per aquesta temporada.

Gabri va entrar a l'Andorra el desembre del 2018 quan l'equip jugava a Primera Catalana. Aquella temporada, l'equip es va proclamar campió per davant del Manresa, que va ser segon (al final també va pujar a Tercera Divisió a la promoció). L'Andorra va aprofitar la plaça del Reus per aconseguir lloc a Segona B, on juga aquesta temporada.

Gabri, exjugador del Barça i de l'Ajax, entre altres equips, ha tingut experiències com a entrenador, al Lausana de la lliga suïssa, el Barça (filial i juvenil A) i al Sion, també de la lliga suïssa.

A l'Andorra, Gabri serà substituït per Nacho Castro, un rodamón del futbol que dirigia en l'actualitat l'Horta a Tercera Divisió. Precisament, el conjunt barceloní va visitar fa quinze dies el Nou Estadi del Congost, enduent-se la victòria sobre el Manresa (0-1); en aquella ocasió, Nacho Castro no va poder dirigir el seu equip des de la banqueta degut a una sanció que tenia imposada.