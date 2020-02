Setién: «L'empat és un bon resultat; no hem generat gaires ocasions però el Nàpols ha defensat molt bé»

No estava especialment satisfet Quique Setién després del partit que havia fet el seu equip, sobretot perquè, com ja havia passat d'altres dies, no havia traduït el seu domini en gaires ocasions de gol. A més, els problemes en forma de targeta i de lesió poden llastar la seva formació els propers dies.

Així, el tècnic cantàbric va admetre que «l'empat és un bon resultat, i més amb gols. Vull valorar molt la feina que ha fet el Nàpols amb els deu jugadors situats a prop de la seva àrea i tancant tots els espais. És cert que no hem generat [ocasions]. Era una qüestió de paciència i, per fi, hem trobat el gol». Setién es referia a la gàbia que els italians van exercir sobre Messi, amb dobles ajuts per evitar les seves internades.

Respecte dels problemes amb el nombre de jugadors, per la seva banda, Busquets va recordar que «tenim una plantilla curta i ens hem de reinventar. Confio que els problemes de Piqué no siguin res. Desgraciadament, la planificació ha estat així», en una bufetad amb la mà plana a la secretaria tècnica. El Barça no comptarà amb el mateix Busquets i Vidal per sanció en la tornada.