El Barça necessita tots els minuts de la pròrroga per arribar a semifinals

El gran favorit de totes les competicions que jugui a escala estatal, el FC Barcelona, va estar a punt d'haver-se de jugar en la tanda de penals la seva classificació per a les semifinals de la Copa de la Reina contra la gran revelació de la temporada. Un gol de la francesa Kheira Hamraoui a l'últim minut de la pròrroga va permetre a les jugadores de Lluís Cortès eliminar el Deportivo Abanca (1-0) i accedir a la penúltima ronda.

Abans, domini constant de les blaugrana, que van presentar sis novetats respecte del partit de lliga, però poca punteria. La millor ocasió va arribar a la segona meitat, amb una rematada de Mariona que va passar a prop de la porteria d'una gran Sullastres. Aquesta encara va jugar millor al temps suplementari, en què va aturar una doble ocasió de Mariona i d'Oshoala de manera increïble. Ja semblava que s'arribaria als penals quan Mariona va centrar i Hamraoui va entrar amb força per anotar l'únic gol.

Qui va caure eliminat va ser el Betis de la manresana Marta Perarnau, que va perdre per 1-0 contra l'EDF Logronyo amb un gol de Jade a la segona part. També van passar el Sevilla, que va derrotar el Madrid CFF per 0-3, i l'Athletic Club de Bilbao, que va superar el Tacón per un ajustat 2-1.