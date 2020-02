El Barça nega que es vulgui aprofitar del preu de les entrades davant del Baxi

Fonts de la secció de bàsquet del FC Barcelona han negat a Regió7 que sigui la seva intenció aprofitar-se de la proximitat amb Manresa i de la possibilitat que molts aficionats bagencs vulguin assistir al partit que jugaran diumenge al migdia (12.30 hores) els blaugrana i el Baxi per posar a la venda tiquets per damunt del valor dels d'altres partits.

La Grada d'Animació del Baxi va fer pública una nota el 12 de febrer passat en què anunciava que no assistiria al duel del Palau Blaugrana «com a mostra de protesta i indignació» per un import de 37 euros, 35 a través del club, que considerava «desmesurat» i «més car que en qualsevol partit amb altres clubs ACB o amb altres equips d'Eurolliga». La Grada ho considerava «un abús de poder». Per il·lustrar-ho, adjuntava una captura del web del Barça en què els 37 euros del partit contra el Baxi contrastaven amb els 25 contra el Bayern de Munic o el Zalgiris d'Eurolliga, els 19 davant del Khimki o el Baskonia, els 15 contra l'Obradoiro i els 12 davant del San Pablo Burgos.



Per a tothom igual

Consultades per aquest diari, fonts del Barça han manifestat que els preus per al partit contra el Baxi «no són només per als seus aficionats, sinó per a tot el públic en general que vulgui accedir-hi». De fet, expliquen, tal com deia la Grada d'Animació, que a través del club es poden accedir a unes entrades per 35 euros que, comprades a través del web del Barça, costen 55.

La mateixa entitat blaugrana recorda que «el calendari de la lliga Endesa es coneix des del principi de la temporada, i ja se sabia que el partit contra el Baxi seria aquest dia des de llavors. Això pot haver possibilitat que gent de Manresa, pel seu compte, ja hagi comprat les entrades més barates, les que encara estan lliures per a altres partits contra altres equips, i per això ara no en quedin a la venda». De fet, si avui s'entra a la web, encara queden entrades més barates. En concret, ahir n'hi havia 173 per 25 euros i 21 per 55 euros. Això sí, donades les característiques d'un Palau molt obsolet, són de reduïda visibilitat i probablement no totes juntes.

El Barça també recorda que «aquesta temporada hi ha més demanda per als nostres partits, ja que l'equip atrau més els aficionats, i en aquest sentit posem nosaltres el preu que estimem més oportú». De fet, consultada la web ahir mateix, per als partits contra el Bayern i el Zalgiris el preu mínim ja ha pujat als mateixos 37 euros com davant del Baxi.

Cap de les dues entitats consideren que hi hagi una resposta del Barça per la queixa d'alguns dels seus aficionats pels preus del Baxi-Barça de la primera volta al Congost i consideren «bones» les relacions entre els clubs.