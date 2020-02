El Catalònia-Joviat A manté les seves opcions d'ascens a Primera Catalana

El primer equip de l'Escacs Catalònia-Joviat manté les possibilitats d'ascens a Primera Catalana, després de vèncer el Jake en un matx molt igualat. Van començar puntuant Joan Carles Sampera i David Armengol. A les acaballes del matx es va complicar el resultat, però unes taules en una posició difícil de Juli Pérez i una victòria de Toni Picañol van permetre endur-se l'enfrontament: 4,5-5,5. El resultat situa els manresans tercers amb 4,5 punts, a només mig punt de la plaça que dona dret a jugar la promoció d'ascens, que l'ocupa el rival de la propera setmana, el Moià-Moianès.

El Catalònia-Joviat B va encaixar una nova derrota, i ja en van cinc. Aquesta vegada, a més, contra un dels rivals directes que lluiten per evitar el descens, el Taradell-Centelles. Es va repetir el patró dels enfrontaments d'enguany: rivals superiors en tots els taulers i poques sorpreses. Dan Clotet, al 9è tauler, va aconseguir l'única victòria local, acompanyada de taules d'Ildefons Hernàndez, Ignasi Oliveras, Pere Oliveras i Àngel Burniol. El resultat final, 3-7, col·loca l'equip en descens i amb un final de lliga complicat.

Derrota previsible del Catalònia-Joviat C en el seu enfrontament contra el líder del grup III de Segona Provincial, el Manlleu B, que es va imposar 2-4. Pels locals van anotar Joan Marfà, amb una victòria al primer tauler, i Josep Muñoz i Josep Ferrer, amb taules al 4t i 5è taulers. A Tercera Provincial, el Catalònia-Joviat D va continuar sumant punts, aquesta vegada contra el Sant Cugat E. El 2-2 final permet mantenir la tercera posició del grup, a només un punt del líder Balsareny-Sallent B.

Finalment, en la categoria sub-12, el Catalònia-Joviat s'enfrontava a un rival superior en les 4 taules (3-1). Però als manresans no els va mancar motivació i no es van deixar guanyar fàcilment. Guillem Torres, al primer tauler, va jugar una partida brillant i va aconseguir que un jugador amb un ELO molt superior abandonés a la jugada 24. Pol Torres va començar jugant agressiu per intentar sorprendre el contrari, que, no obstant, va aconseguir parar l'atac i caçar un rei desprotegit. Eudald Solé, amb un joc seriós, va arribar a tenir dos peons de més, però la rival va fer valer la seva major experiència. Mathieu Mejía també va arrencar millor que el seu oponent, però no ho va saber aprofitar per guanyar.