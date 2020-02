L'històric CN Manresa torna a estar viu

Amb 38 vots a favor, dues abstencions i un en contra. Aquest va ser el resultat de la votació dels socis del CN Minorisa respecte a la proposta de la directiva que presideix Montse Gomariz de recuperar el nom de l'històric CN Manresa. Com es preveia, els associats de l'entitat que va sorgir arran de la dissolució del CN Manresa entre el 2013 i el 2014 per motius econòmics van posar-hi pocs impediments.

Abans de l'esmentada votació, el vicepresident del CN Minorisa, Jordi Serracanta, va explicar als presents el perquè de la proposta de recuperació del nom CN Manresa. Els motius són el compromís electoral de la junta actual, tornar a tenir una denominació amb valor, recuperar el patrimoni esportiu, portar el nom de la ciutat, tenir noves oportunitats d'esponsorització, coincidència amb el nou projecte esportiu de la nova directiva, poder apropar de nou persones que han format part de la història, i tot això amb el suport de la Federació Catalana de Natació, de la Generalitat i de l'Ajuntament.

Un cop explicat el perquè, el mateix Jordi Serracanta va explicar els passos que calia fer en el cas que la proposta fos aprovada. Primer, iniciar la tramitació legal del canvi, registrar el nom a la Generalitat, adequar el canvi a la imatge corporativa del club, amb el cost econòmic que això implica, i la recuperació en l'àmbit federatiu del llegat històric esportiu, que es va iniciar el 1933 i que va continuar amb el de CN Minorisa l'any 2013.

Serracanta va acabar la seva exposició dient que «la proposta de canvi de nom és per mirar endavant, enllaçar la història i el futur amb la voluntat d'enfortir el nostre projecte esportiu i social». A banda dels socis, van ser convidats anteriors presidents tant del CN Manresa com de l'actual CN Minorisa. Hi van ser Javi Cifuentes, Paco Valverde, Xavier Velasco i Lluís Lazaro, acompanyats del delegat federatiu Josep Ribera.