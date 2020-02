Un col·laborador de Pedrerol, contagiat pel coronavirus

El periodista esportiu de 44 anys Kike Mateu, que va viatjar a Milà per a transmetre el partit de Lliga de Campions Atalanta-València, és el segon ingressat per coronavirus a la Comunitat Valenciana, en aquest cas a l'Hospital Clínic de València, on espera rebre l'alta en les pròximes hores, segons han confirmat a EFE fonts del seu entorn.

Mateu col·labora en diversos mitjans com Intereconomía, 'Las Provincias' o 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol, i ha anunciat la notícia en el programa 'Jugones' de LaSexta presentat per aquest mateix periodista.

La consellera de Sanitat de la Generalitat, Ana Barceló, ha explicat que aquest home roman "aïllat" però "està bé", va viatjar amb la seva família amb avió a Pisa i posteriorment amb cotxe fins a Milà, on va estar en el partit de la Lliga de Campions del 19 de febrer.

Dimarts passat va començar a tenir els primers símptomes i en el matí d'aquest dijous se li ha detectat el virus, segons ha explicat Barceló durant la seva visita a l'Hospital de la Plana, a Vila-real (Castelló), on roman ingressat el primer cas de coronavirus COVID-19 detectat a la Comunitat Valenciana.

Respecte a si es jugarà el partit de tornada de la Lliga de Campions, previst per al 10 de març, Barceló ha assegurat que no els competeix, ja que és l'autoritat italiana la que ha d'autoritzar si surt o no l'equip o l'afició, i el Ministeri de Sanitat té coneixement d'aquest partit.

Ha explicat que el dilluns, en conèixer que Milà era zona afectada, es va remetre una carta al València CF perquè fes arribar als afeccionats una sèrie d'indicacions, i el mateix es va fer als empresaris del calçat que havien viatjat a la Fira Internacional celebrada a Milà.

"Estem en contacte amb altres persones que van ser al partit, i a algunes se'ls estan fent proves", ha afirmat la consellera, qui ha destacat que el "sistema ha funcionat" i les persones que van viatjar amb l'afició i han respost als paràmetres -febre, tos o dificultats respiratòries- s'han posat en contacte amb nosaltres".