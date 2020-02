La Corriolada del Collbaix recupera trams oblidats

El Vilatorrada Esport Club Cycling & Run (VEC) de Sant Joan de Vilatorrada organitzarà diumenge la cinquena edició de la Corriolada del Collbaix. Es tracta d'una pedalada popular en bicicleta de muntanya que es va estrenar el 2016 i que els organitzadors destaquen pel seu ambient festiu, ja que no és cap mena de competició.

La pedalada de diumenge tindrà tres distàncies diferents de recorregut (que serà el mateix per a tots, però els de menys distància escurçaran el camí): 52 km amb 1.600 m de desnivell positiu, 42 km amb 1.200 m de desnivell positiu i 32 km amb 800 m de desnivell positiu. El traçat d'aquest any canviarà i menarà cap a la zona alta del Collbaix, dels plans de Fals i de cal Xamal, on es podrà gaudir d'infinits corriols. Enguany, els organitzadors han treballat de valent per recuperar zones oblidades i aconseguir enllaçar-les en uns 4 km. A la població de Fals, els participants podran gaudir de la tradicional botifarrada abans d'encarar la darrera part de la prova ciclista.

Segons els organitzadors, l'objectiu és mantenir el nombre de participants en uns 350, la xifra de les últimes edicions. No obstant això, no es descarta augmentar el nombre de participants per la participació de gent d'altres comarques i, fins i tot, Andorra. La sortida serà lliure i a partir de les 8 del matí des de l'escola Ametllers (fins a 2/4 de 9). El preu de la inscripció anticipada a la pàgina web www.lacorriolada.cat és de 19?, i el mateix dia, de 25?.