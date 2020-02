Guardiola posa el peu al coll al Madrid

El Reial Madrid necessitarà una actuació èpica a l'Etihad Stadium per accedir als quarts de final de la Lliga de Campions. Ahir, en deu minuts va veure com se li torçaven les aspiracions europees. Primer, amb dos gols seguits del Manchester City que capgiraven un resultat favorable als blancs en un partit molt igualat. I, sobretot, per la vermella directa a Sergio Ramos que farà que el capità blanc no pugui disputar el duel decisiu.

Guardiola va estar a punt de tornar a sortir perdedor del Bernabéu, com fa sis anys amb el Bayern, però els canvis propis, com l'entrada de Sterling al camp, i els aliens, una incomprensible substitució del millor del Madrid, Vinícius, per Bale, van tombar la situació, que ara es posa molt de cara per als anglesos.



Molta tàctica a l'inici

El tècnic santpedorenc va posar salut a l'inici del partit i va prescindir d'Agüero i Sterling, que surten de lesions, i de David Silva, ja en l'ocàs de la seva carrera. La primera part va ser una partida d'escacs amb ocasions molt comptades. La primera clara va ser de Gabriel Jesus, amb una rematada que va refusar Courtois, però la millor la va tenir el Madrid. Benzema va rematar una centrada de Mendy, va respondre Ederson amb una brutal aturada, i Vinícius, amb tot a favor, va relliscar i va tornar a ser fidel a la seva cita amb les errades en la rematada.

De tota manera, el jove extrem era un incordi per a Walker i la gran amenaça per a una defensa que va perdre per lesió Laporte. Tot i això, el City hauria pogut marcar abans del descans en un córner rematat per Gabriel Jesus en el qual Casemiro va evitar l'autogol de Ramos.

Tot va semblar canviar en l'inici de la represa. Els anglesos van fer una passa en atac i van començar a combinar millor. El Madrid ja no arribava a la pressió. Valverde i Modric van veure dues grogues i Mahrez va tenir dues grans oportunitats. En la primera va disparar amb la dreta sense angle, amb intervenció de Courtois, i després va disposar de la millor, en rebre una passada de Fernandinho però precipitant-se en la rematada.



Dos canvis de guió

Quan els anglesos estaven millor, però, va arribar el gol blanc. Un seguit d'errades en cadena de Rodri go i de Walker van acabar amb la pilota als peus de Vinícius, el qual, per un cop, va decidir bé i va cedir a Isco, el qual, amb molta tranquil·litat, va superar Ederson.

El gol va fer mal a l'equip de Guardiola, que va patir una centrada de Valverde, una internada de Carvajal i una rematada de Ramos que va desviar Fernandinho.

Aleshores, l'entrenador va moure la banqueta i va situar Sterling al terreny de joc. L'extrem va posar més profunditat, però el gol va arribar en una acció aïllada de De Bruyne per la dreta. El belga es va regirar i va centrar, Ramos es va empassar la pilota bombada i Gabriel Jesus va rematar de cap superant un Courtois que, segurament, hauria pogut fer alguna cosa més.

Aquest gol sí que va fer mal al Madrid, que feia deu minuts que havia retirat del camp Vinícius, la seva millor arma, per situar-hi un Bale de tornada de tot. Cinc minuts després del gol, Sterling es va internar per l'esquerra i va provocar un clar penal de Carvajal. De Bruyne va materialitzar la remuntada. I encara n'hi va haver més. Un error de Casemiro i la poca contundència de Varane van propiciar que Gabriel Jesus busqués i trobés la vermella de Ramos, que l'expulsa per a la tornada.

El Madrid, ordenat però amb greus problemes ofensius durant tot l'any, queda molt tocat. A Guardiola li falta ara rematar.