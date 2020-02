L'ajuntament de Manresa rep Melania Sorroche, bicampiona d'Europa

La boxejadora vilomarenca Melania Sorroche ha visitat aquest dimarts l'ajuntament de Manresa en una recepció que s'ha fet al despatx d'alcaldia. Sorroche va renovar el títol de campiona d'Europa del pes gall el desembre passat en batre l'aspirant Violeta González per KO en el vuitè assalt d'un combat que estava programat a deu. Ha estat rebuda a l'Ajuntament de Manresa per l'alcalde Valentí Junyent i el regidor d'Esports, Toni Massegú, juntament amb el seu entrenador, Francesc Fernández. L'alcalde li ha lliurat un obsequi en nom de la ciutat.

La boxejadora es va proclamar campiona d'Europa del pes gall per segon any consecutiu, el desembre passat, en batre l'aspirant Violeta González per KO en el vuitè assalt d'un combat que estava programat a deu. L'any 2018, Melania Sorroche, popularment coneguda com la Chony, havia assolit el primer títol de campiona d'Europa en batre la canària Davinia Pérez. Durant la recepció, l'alcalde li ha lliurat un obsequi en nom de l'Ajuntament i s'ha fet una foto commemorativa. Per la seva part, l'esportista bagenca ha mostrat el seu cinturó de campiona d'Europa.