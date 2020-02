El Baxi dona més assistències i agafa més rebots en defensa que el Barça

Tres setmanes després del seu darrer partit, la victòria davant del Casademont Saragossa al Nou Congost, el Baxi Manresa reprèn diumenge la lliga Endesa al Palau Blaugrana. El conjunt de Pesic és líder amb 17 triomfs en 21 partits, un resultat positiu més dels que té en competició domèstica el Reial Madrid i dos més que el conjunt del Casademont. El Manresa de Pedro Martínez ha aconseguit 9 victòries i davant dels aragonesos va poder trencar una mala ratxa que era de 3 derrotes a la lliga, de 7 en total si es comptava la Champions, un torneig en el qual no ha entrat als play-off. La fita de l'equip del Nou Congost és lligar la permanència com més aviat millor. Els dos cuers ara són l'Estudiantes i el Fuenlabrada (el qual té un partit menys), ambdós amb 5 partits guanyats.

El Manresa, que no supera el Barça des del partit de les quatre pròrrogues al Congost del 2009, es troba per sota gairebé en totes les classificacions estadístiques si es fa la comparació amb el conjunt blaugrana. És el cas, per exemple, de la valoració total en la qual els manresans són els novens amb 86,8 i el Barça figura en el primer lloc amb una puntuació de 105,1. També els de Barcelona figuren en la primera posició en els punts anotats (89,6), davant del Madrid (85,9) i del València (84,7). Pel que fa als bagencs, són els desens a la lliga amb 80,7 punts.

En canvi, sí que hi ha un parell de registres en els quals l'equip de la capital del Bages avança el seu poderós rival. Un de forma molt destacada, el de les assistències, amb 18,9 passades de bàsquet per partit que situa el Manresa com el millor del campionat en aquesta faceta, i queda el Barça en quart lloc amb 17,3. El dels rebots en la defensa és l'altre aspecte del joc en el qual el Baxi avança l'equip de Pesic. Setè lloc per als jugadors de Pedro Martínez, amb un total de 24,9 captures a sota la pròpia cistella, per 24,3 del seu rival de diumenge.



Per sota en encert

En el repàs de l'efectivitat en els llançaments, el Baxi està per sota del Barça en tots els casos, tant en els tirs de dos, com en triples i en els lliures. És des dels 6,75 on els manresans s'han mostrat, en les 21 jornades disputades fins ara, amb menys eficàcia que la resta dels equips de la lliga. El Baxi és el quinzè, amb el 32,9%, i el darrer de tots és l'Estudiantes, que té el 32,3%. El Barça és el 14è, amb el 34,5%, i el Reial Madrid és el més fi, amb el 38,8%.

En tirs de dos punts, el Barça és el millor (58,1%) però el Manresa té també un bon nivell, és el vuitè amb el 53,2%. I en tirs lliures, no hi ha tampoc una diferència gaire gran: el conjunt blaugrana es troba en cinquè lloc (78,7%) i el Baxi és onzè, amb el 73,8%.

El Baxi ha tingut en els darrers dies tres jugadors a les finestres FIBA, amb Juanpi Vaulet jugant per l'Argentina, William Magarity per Suècia i Luke Nelson, autor de 26 punts contra Alemanya, amb la selecció britànica. D'altra banda, Ryan Toolson s'està entrenant i cal veure si finalment podrà entrar o no en la convocatòria depenent de les molèsties al peu.



Ibon Navarro, renovat a Andorra

El tènic basc del MoraBanc, Ibon Navarro, ha arribat a una entesa amb el club pirinenc per renovar per dues temporades més. Fins ara el seu vincle finia el 2020, i ara s'allarga fins al 2022, tal com va informar ahir l'Andorra. L'equip ha jugat la recent fase final de la Copa del Rei i ha arribat fins a una de les semifinals, on va perdre davant de l'amfitrió Unicaja, i ha quedat eliminat a l'Eurocup. Ara es troba en sisè lloc a la lliga ACB, amb un total de 12 victòries.

Ibon Navarro es va formar en les categories inferiors del club de la seva ciutat, el Baskonia. El 2014 va debutar com a primer tècnic en l'equip basc i del 2015 al 2017 va ser al Bàsquet Manresa. Tot seguit va passar a l'UCAM Múrcia en la temporada 2017-18 i va disputar la final a quatre de la Champions. Aquesta és la segona temporada de Navarro a Andorra, on va suplir Joan Peñarroya quan aquest, ara al San Pablo Burgos, va fitxar pel Baxi Manresa.