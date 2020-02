Les decisions de Zidane van rebre moltes crítiques

? Zinedine Zidane és a les portes de la seva primera eliminació europea. El francès no coneix la derrota en una eliminatòria de la màxima competició continental des que va arribar al Madrid. Va fer-ho l'hivern del 2016 per substituir Rafa Benítez i va encadenar tres títols consecutius. L'eliminació blanca contra l'Ajax de l'any passat va ser amb Santiago Solari com a entrenador.

Les decisions que va prendre dimecres el tècnic francès han estat criticades posteriorment amb l'avantatge que suposa saber que el resultat va ser advers. La més estranya va ser quan va retirar del camp Vinícius, al minut 75 i amb 1-0 al marcador, per posar Bale al camp. Tres minuts després va arribar l'empat i el Madrid es va fondre. Vinícius havia estat el maldecap més gran per a la defensa anglesa, sobretot per al lateral Kyle Walker. En el seu quart d'hora llarg al camp, Bale es va limitar a anar centrant pilotes sense cap profunditat.

També va estranyar que Kroos, l'habitual metrònom de l'equip, no jugués ni un minut. L'alemany sembla haver caigut en desgràcia des del partit contra l'Atlètic.