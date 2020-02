L'Espanyol mostra orgull per acomiadar-se d'Europa

L'Espanyol va ratificar el seu adeu a la competició europea amb una victòria d'orgull contra el Wolverhampton, equip que ja va deixar enllestida la classificació amb el 4-0 de l'anada i que ahir va alinear un conjunt amb titulars i suplents. L'argentí Jonathan Calleri, sovint criticat per la seva falta d'encert de cara a porteria, es va reivindicar ahir amb un hat-trick, amb un dels gols de penal, i pot agafar confiança de cara a l'important partit de diumenge contra l'Atlètic de Madrid.

Les coses es van posar de cara per als espanyolistes al minut 15, quan Calleri va avançar el seu equip i va fer pensar que potser encara podria haver-hi un miracle. El davanter va rematar una bona centrada de Pedrosa. Però tot seguit va arribar l'empat del català Adama Traoré, que va treure partit de la deficient defensa de Calero per marcar i posar fi a qualsevol esperança de somni.

Veient que ja no hi hauria remuntada, l'Espanyol va abaixar el ritme i el Wolverhampton va arribar amb perill, però sense resoldre, a l'inici de la segona meitat. De tota manera, un penal comès sobre David López va servir perquè Calleri tornés a donar avantatge al seu equip a l'inici de la represa. El partit encara va acollir més jugadors dels poc habituals i Doherty va anotar l'empat en un servei de banda de Kilman. A més, Pedrosa va deixar sol Pedro Neto en una errada important, però aquest va perdonar sense porter, ja que Andrés Prieto estava deplaçat. Va ser en el descompte quan va tornar a aparèixer Calleri, que va rematar de cap una centrada de l'esparreguerí Pipa per certificar la victòria local.