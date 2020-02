El manresà Sergi Mora arriba a semifinals amb el Terrassa per un gol

El CN Terrassa del manresà Sergi Mora es va classificar ahir per a les semifinals de la Copa del Rei en derrotar el CN Mataró per un sol gol de diferència. En un duel molt igualat, al final va ser decisiu el gol aconseguit pel porter dels egarencs, Iñaki Aguilar, a l'inici del darrer període.

Mora va actuar sobretot en fase defensiva i va rebre una expulsió a l'últim període a 2.34 per al final, amb 10-12 en el marcador. Un gol de penal de Víctor Alegre, a 1.47, va acabar sent definitiu, ja que malgrat que Veich va retallar la diferència i va situar el resultat final quan encara faltava més d'un minut, els mataronins no van ser a temps de capgirar la situació.

El CN Terrassa jugarà la semifinal demà a dos quarts de dues del migdia contra el CN Sabadell, que ahir es va imposar per 12-10 al CN Barcelona. L'altra semifinal, a les dotze, la disputaran l'Atlètic Barceloneta, el gran favorit, que es va desfer per 13-5 del CN Mediter-rani, i el CN Sant Andreu, que va passar per damunt del CN Catalunya per 4-8. La final es disputarà diumenge.