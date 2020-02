La Molina viu amb passió i molta emoció la 39a edició del Derbi Internacional CIT

Marcada al calendari de molts clubs per la seva història i també per la transcendència esportiva, la Molina va acollir el 39è Derbi Internacional CIT-Memorial Iu Vidal, que en paral·lel va decidir els campions estatals d'aquesta categoria. Una competició que va ser molt ben organitzada per part de La Molina CE.

L'edició del 2020, a la ratlla dels 40 anys d'història de la prova, va ser especialment emotiva. Va ser ben present el record del corredor català Iu Vidal, que ens va deixar el mes de desembre passat. Un sincer homenatge de clubs i els esquiadors i que va encapçalar La Molina Club d'Esports (LMCE), club al qual pertanyia l'Iu.

La competició va arrencar amb la disputa del gegant. En dones, Silvia Vila (CANMC) va endur-se la victòria absoluta, amb poc més de dos segons de marge respecte d'Arrieta Rodríguez (CEVA) i Sara Muro (Mayen). En els homes, Ty Acosta (ECAP) era vencedor, poc més de dues dècimes més ràpid que el corredor francès Lucas Dessandier (SC Puymorens). Pel que fa al Campionat d'Espanya, Silvia Vila i Ricard Ortega (LMCE) van ser els campions. En eslàlom, Arrieta Rodríguez va ser primera

i el campió masculí va ser Ricard Ortega. Noelia Gasienica, del Jaca, i Ortega eren campions estatals.