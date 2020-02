El Barça rebrà el Sevilla per ser a la final de la Copa femenina

El Barça femení jugarà contra el Sevilla, amb l'avantatge de fer-ho a l'estadi Johan Cruyff, en una de les semifinals de la Copa de la Reina, segons el sorteig que va tenir lloc ahir a Las Rozas. Les jugadores de Lluís Cortés surten com a favorites no només per a l'eliminatòria, sinó per a un torneig que viurà una segona semifinal entre l'EDF Logronyo i l'Athletic de Bilbao. Els partits es disputaran entre el 17 i el 18 de març. La final tindrà lloc el 31 de maig a l'estadi de la Rosaleda de Màlaga.

El Sevilla va eliminar amb claredat el Madrid CFF per 0-3 en la ronda anterior, en què el Barça va vèncer per 1-0 el Deportivo.