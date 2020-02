Bouteille canvia Bilbao per Màlaga i molts equips han fet retocs en les seves plantilles

Les setmanes pel parèntesi de la Copa del Rei i finestres FIBA han estat ben aprofitades pels clubs de l'ACB, molts dels quals han tingut l'ocasió per sacsejar les seves plantilles i fer canvis. Un de sonat ha estat el pas d'una de les grans sensacions d'aquest curs, l'ala francès Axel Bouteille, que ha deixat el RETAbet Bilbao per arribar a l'Unicaja Màlaga, que també ha incorporat l'ala Marko Simonovic. A Bilbao hi arriba l'escorta belga Quentin Serron, que s'havia afrontat al Baxi en la Champions amb l'Estrasburg. L'UCAM Múrcia, un dels que lluita per sortir dels darrers llocs, ha tingut un total de tres altes: Delroy James, Rinalds Malmanis (del Betis) i Niko Radicevic, base fins ara a l'Herbalife. També ha mogut fitxa l'Estudiantes, que té el retorn de l'anotador francès Edwin Jackson i perd Kadji. El Fuenlabrada s'ha reforçat amb el base Jerome Randle. Jason Thompson aterra a Saragossa i la lesió de l'internacional Yusta l'ha cobert l'Iberostar Tenerife amb Dino Radoncic, fins ara a l'UCAM Múrcia.