El coordinador del futbol base del CE Manresa i alguns tècnics pleguen

El CE Manresa no només té una crisi econòmica, ara també se li ha girat feina esportivament parlant. I és que aquesta mateixa setmana ha plegat el que era coordinador del futbol base de l'entitat, Xavi Baldajos, i alguns entrenadors de futbol com Eric Arroyo i Joel Casa, entre d'altres.

Baldajos ha escrit a les xarxes socials que «és el moment de dir prou perquè la dignitat i l'orgull mai s'han de perdre. Continuar en el club un minut més susposaria renunciar a això». Baldajos ha dit a Regió7 que «fa unes setmanes, en veure que ningú de la gestora es dirigia a mi, vaig decidir deixar la coordinació. Ja se sabia que una persona (Ferran Costa) treballava a l'ombra, pero jo volia acabar la temporada en els equips que jo també duia, el cadet A i l'aleví A, però la gota que ha fet vessar el vas és que hem sabut que ja s'han ofert llocs d'entrenadors que ara tenen companys meus, i amb una clara intenció de canviar-los en aquesta mateixa temporada».

En el seu comiat, Baldajos ha volgut agrair a «tots els companys que m'han volgut acompanyar en la meva aventura al CE Manresa i també, i més important, a tots els jugadors que he entrenat». Xavi Baldajos, a més a més de dur tota la coordinació, dirigia també els equips cadet A i aleví A. El 2018, encara en l'època del mandat de José Luis Correa, Xavi Baldajos i Aitor Maeso van ser presentats com a secretari tècnic i director esportiu, respectivament, del club. Eren dos entrenadors de la casa. Més endavant, Baldajos també va assumir la coordinació fins ara, que ha decidit marxar. En aquests dos anys, en una de les tasques que ha destacat Baldajos ha estat en la de captador de jugadors per a les diferents plantilles del club blanc-i-vermell.



Les raons de la gestora

Des del club, l'actual secretari de la junta gestora, Pere Arévalo, i el responsable de l'àrea esportiva, Txema Pulido, han dit a Regió7 que «Xavi Baldajos ens va fer saber fa unes setmanes que deixava la coordinació. Nosaltres som aquí per endreçar el club i no pas per rebre les visites dels pares. Per això hem de trobar la persona que porti la coordinació, i Ferran Costa té el perfil que busquem. Caldrà veure la seva disponibilitat i quina proposta ens planteja. Però ha de quedar clar que nosaltres volem donar continuïtat a moltes coses, buscant la professionalitat».

Ferran Costa, que va ser tècnic dels juvenils del mateix Manresa i del Gimnàstic, és actualment el segon entrenador del Terrassa CF de Tercera Divisió.



Subvenció municipal aprovada

D'altra banda, el ple de dijous que es va celebrar a l'ajuntament va aprovar una subvenció de 10.000 euros per al CE Manresa destinats a pagar els arbitratges que el club deu. Aquesta situació va provocar la suspensió de dotze partits dels equips de base ara fa unes setmanes i va desencadenar la renúncia a la presidència de l'anterior màxim mandatari, Luis Villa. Des de fa unes setmanes hi ha una gestora, encapçalada per Ruth Guerrero.

La subvenció es va incloure en una modificació de partides i es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals menys Fem Manresa, que acostuma a no secundar els punts de canvis de partides. Aquesta setmana no té partit el primer equip del Centre d'Esports Manresa, que rebrà els 3 punts, sense jugar, per la retirada del Reus Deportiu.