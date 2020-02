Setién: «Al Bernabéu, serem un equip atrevit»

L'entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha insistit aquest dissabte a la roda de premsa prèvia al clàssic, que seran "un equip atrevit" al Bernabéu, com també ho van ser el Betis o el Las Palmas, en la seva visita al feu madridista quan els dirigia ell.

"Com amb el Betis i amb el Las Palmas, serem un equip atrevit. Intentarem tenir la pilota i atacar, i pressionar i defensar quan la tinguin ells. No renunciarem, en cap cas, a anar a buscar el partit, com fem sempre", ha assegurat.

Setién té ganes d'aconseguir la seva tercera victòria consecutiva a Chamartín, la quarta seguida del Barça a domicili en els clàssics: "Em faria il·lusió poder guanyar el meu primer clàssic, i seguir la ratxa extraordinària que porta el club i que porto jo allà".

No obstant això, ha dit ser conscient que, "quan un va al Bernabéu, en cap cas hi pot anar tranquil, encara que hagi guanyat les dues vegades anteriors".

I, tot i que el Barça ha guanyat els seus últims quatre partit de Lliga i el Madrid acaba de cedir-li el liderat en sumar un punt dels sis últims, Setién ha afirmat que en aquest tipus de partits "el passat s'oblida i el que preval és el present".

"La realitat és que no em refio de les dinàmiques", ha indicat el tècnic del conjunt blaugrana, que ha dit no tenir "cap dubte" que el de Zidane "no és un equip contemplatiu" i els posarà les coses difícils. "Ens pressionarà, és un equip valent, i haurem d'estar molt fins", ha postil·lat.

I és que Quique Setién espera "un partit disputat, igualat i amb alternatives" que segurament s'emportarà el que mostri més encert: "De vegades, ni tan sols té a veure amb els mereixements, de vegades és qüestió d'uns centímetres. Espero que nosaltres puguem jugar millor i que encertem".

El santanderí ja va estar a l'estadi del Reial Madrid dimecres passat, veient la victòria a la Lliga de Campions del Manchester City de Pep Guardiola (1-2).

Preguntat per si el partit del City i la seva posterior xerrada amb Guardiola podia servir de referència, Setién ha admès que "fins a cert punt", perquè hi ha coses que no les podrà aplicar amb el seu equip, encara que ha deixat entreveure que podria sortir amb quatre mitjans per dominar el centre del camp.

Al Bernabéu, el preparador càntabre podrà comptar amb Gerard Piqué, que es va torçar el turmell en el partit contra el Nàpols, però "s'ha recuperat bé, sense cap problema", ja que el lligament no estava danyat.

I també amb Jordi Alba, que s'ha recuperat una setmana abans del trencament que va patir a l'adductor dret contra el Getafe. "La veritat és que està bastant bé. Les sensacions són positives i l'únic que cal decidir amb ell és si sortirà d'inici. Per descomptat, està amb confiança. Veurem les sensacions que té demà", ha comentat sobre el lateral.