Suárez renovarà si juga el 60% de partits l'any que ve

El davanter uruguaià del Barça Luis Suárez va revelar ahir una clàusula del seu actual contracte pel qual renovarà automàticament pel club si la temporada vinent actua en el 60% dels partits. Suárez, que acabava contracte el juny del 2021, ho va explicar en una entrevista a RAC1.

D'aquesta manera, l'atacant blaugrana explicava que «l'any que ve, si jugo el 60% dels partits per als quals estigui disponible, renovo automàticament». Aquesta informació no es coneixia i no es va donar en el moment de la seva anterior renovació pel Barça.

Respecte de la seva lesió, que es va acabar d'agreujar en les semifinals de la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudita, va explicar que «estava jugant com jugava perquè estava acostumat a fer-ho amb dolor. Això et fa forçar altres zones del genoll. Soc molt fort davant de les crítiques que rebo per la lesió i també estic molt fort de cara a tornar com abans millor». Així, podria tornar al principi de maig, quan faci quatre mesos que va passar pel quiròfan.

Suárez ja va ser operat a final de la temporada passada, després de lesionar-se a Liverpool. Es va perdre la final de la Copa del Rei a Sevilla contra el València, però va estar disponible per actuar en la Copa Amèrica. Ara podria retornar el maig i també ser convocat per al torneig continental, que torna a tenir lloc aquest estiu.

La baixa de Suárez no va ser resolta pel Barça en el mercat d'hivern i la lesió de Dembélé va conduir al fitxatge de Braithwaite.