El Baskonia surt guanyador de Fuenlabrada en un matx intens amb dues pròrrogues

El Kirolbet Baskonia va necessitar dues pròrrogues per imposar-se a la pista del Montakit Fuenlabrada, un dels cuers de la Lliga Endesa. L'estrella dels de Vitòria, Tornike Shengelia, va ser el millor jugador del partit, amb 32 punts anotats.

El partit va estar ple d'alternatives en el marcador. Els bascos van sortir millor i van dominar en el primer quart (22-26). En el segon van ampliar el marge fins als tretze punts (24-37), però els locals van reaccionar i van arribar a la mitja part de l'enfrontament davant gràcies a un contundent parcial de 21-5.

En la segona meitat el conjunt madrileny va fer una millor sortida i va començar a obrir forat en l'electrònic fins a acabar el tercer quart amb dotze punts de marge (72-60). En el darrer període els jugadors dirigits per Dusko Ivanovic no es van donar per morts i van aconseguir forçar la pròrroga gràcies a una meritòria cistella de Shengelia.

En el primer temps extra hi va haver igualtat entre les dues formacions, i cap d'elles no va poder evitar que el duel es decidís en la segona pròrroga. En aquesta, una cistella de l'ala-pivot georgià i dos tirs lliures convertits pel base Henry van ser decisius per al triomf del Baskonia.