VÍDEORESUM | Vinicius decideix el Clàssic i el lideratge per al Madrid (2-0)

VÍDEORESUM | Vinicius decideix el Clàssic i el lideratge per al Madrid (2-0) LaLigaPlayer

El Reial Madrid es va apuntar (2-0) el Clàssic d'aquest diumenge en la jornada 26 de LaLiga Santander celebrada en el Santiago Bernabéu, per a recuperar el lideratge a costa d'un FC Barcelona més moderat en el seu esforç malgrat tenir bones ocasions, gràcies sobretot a un gol de Vinicius Jr. en el minut 71, amb la sentència de Mariano en l'última jugada.

El brasiler va recuperar a temps la fe de la seva afició per tallar la ratxa negativa dels blancs, la mateixa que havia lliurat el primer lloc al Barça. Després de les ensopegades davant Celta, Llevant i, entre setmana, Manchester City en Champions, els de Zinedine Zidane van despertar a temps per a prendre el comandament de LaLiga amb 56 punts, un més que un Barça al qual va guanyar també el 'gol average' particular.

El Clàssic va posar remei a la crisi del Madrid mentre va retornar els dubtes a l'etern rival. Quique Setién, que venia de vèncer al Bernabéu dues vegades amb el Betis, no va poder donar la cinquena victòria culer seguida a casa de l'etern rival, ni fer funcionar a un Barça que va perdonar, però que no va tenir el mordent i l'ambició local. Fins i tot Messi va acabar desballestat, en un altre cop a la temporada culer.

De menys a més, el xoc de trens va deixar una primera meitat bonica, encara que sense el millor del futbol. No va ser per falta d'ocasions, però el 0-0 va manar al descans després d'un intercanvi d'arribades, amb tots dos equips buscant manar amb la pilota. El Madrid va posar més obstinació i velocitat al seu atac posicional, però les ocasions del Barça van ser més clares. Potser les locals ho haurien estat més si Vinicius no hagués fallat en la segona part de la seva carrera i desbordi.

Els de Zidane van tornar a generar molt, i molt centre, però sense rematada. Estava per veure si podia més la falta de gol del Madrid o una defensa culer poc fiable. La pressió en camp rival dels blancs també va ser millor, obligant a Ter Stegen a iniciar jugada, de manera poc encertada en la primera habitació d'hora. En el Barça ningú es movia davant de la pilota, ni tampoc en la recuperació, deixant aquestes sortides perilloses a un Madrid sense rematador.

Messi va baixar a generar alguna cosa i van arribar dues bones ocasions de Griezmann, sobretot una passada enrere d'Alba que va rematar alt. L'argentí i Arthur tindrien també sengles mà a mà amb Courtois, serio el meta belga. Vinicius va tenir també aquestes carreres gairebé en solitari, però es va quedar a mig fer generant el runrún del Bernabéu. El feu blanc va entrar més en còlera amb la possible segona groga a Alba que va descartar rotund Mateu Lahoz, en un xoc amb Valverde.



FITXA TÈCNICA.



--RESULTAT: REIAL MADRID, 2 - FC BARCELONA, 0. (0-0, al descans).

--ALINEACIONS.

REIAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kross, Casemiro, Valverde (Lucas Vázquez, min.86), Isco (Modric, min.79); Vinicius i Benzema (Mariano, min.90).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Arthur (Rakitic, min.81), De Jong; Messi, Griezmann (Ansu Fati, min.81) i Vidal (Braithwaite, min.69).

--GOLS:

1 - 0, min.71, Vinicius.