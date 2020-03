El Leganés suma un punt a casa davant l'Alabès en la seva lluita per la permanència

El Leganés no va aconseguir passar de l'empat a un gol en el seu enfrontament davant de l'Alabès. El conjunt madrileny, que lluita per no baixar de categoria, va merèixer més en el seu duel a casa. Els visitants van obrir la llauna amb un gol de Lucas Pérez a l'inici de la represa. Carrillo va empatar pel Leganés al minut 59, però no van aconseguir remuntar.

L'Eibar, que va inaugurar la jornada de dissabte, no va donar cap opció al Llevant i va golejar per un ampli 3-0. Charles, amb un doblet, va avantatjar els locals. A la represa, el mateix Charles va fallar una pena màxima i Orellana, a les acaballes, va sentenciar amb el definitiu 3-0. El València va superar per la mínima un lluitador Betis (2-1). Gameiro i Parejo van ser els autors dels gols locals, mentre que Loren va reduir distàncies al temps afegit. El Granada i el Celta van empatar a zero en un enfrontament molt anivellat. L'Espanyol es troba a sis punts de la salvació.