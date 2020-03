L'Iberostar anota 63 punts a la segona meitat i remunta al Joventut

L'Iberostar Tenerife va tirar endavant un partit complicat enfront el Joventut de Badalona, que es va decidir en la recta final del matx i que va guanyar l'equip que menys errors va cometre en aquest darrer tram. Marcelinho Huertas, que va anotar 25 punts i va repartir 16 assistències, va ser sens dubte un dels grans protagonistes del duel, juntament amb un Shermadini que va aparèixer als moments clau del partit.

Els canaris van començar bé i van saber dominar tot i el bon treball rival sobre Shermadini. No obstant, uns badalonins encapçalats per Prepelic van estar més encertats en atac i van tancar el primer quart per davant (18-23). En el segon els locals van remuntar amb un 8-0, però els homes de Carles Duran no es van rendir i van arribar al descans amb un clar avantatge gràcies a un de 0-13.

A la represa l'Iberostar va millorar en defensa i, sota la direcció de Huertas, van igualar el matx al final del tercer quart (57-58). Al darrer tram va aparèixer Shermadini, i el seu equip va saber mantenir més la calma i jugar amb més criteri, fet que els va acabar donant la victòria.

Posteriorment, el club canari va fer oficial la contractació de l'escorta Nick Zeisloft, que va militar a les files del Delteco GBC la temporada passada.