El Liverpool cau a Watford i no pot superar el rècord del City

Sorpresa a la Premier League. El totpoderós Liverpool de Klopp va perdre el primer partit de la lliga, al camp del Watford per un clar 3-0, en la jornada número 28. El conjunt vermell no va poder superar el rècord de victòries consecutives que compartia amb el Manchester City de Pep Guardiola, amb un total de 18 partits seguits guanyant. Amb la derrota, el Liverpool també va deixar enrere un possible rècord de partits seguits sense perdre a la lliga. Fins ara, el conjunt de Klopp encadenava 44 partits seguits sense conèixer la derrota i tan sols estava a cinc partits d'igualar l'Arsenal d'Arsène Wenger de la temporada 2003-2004.



Golejada a casa del penúltim

El Liverpool va caure estrepitosament al camp del penúltim classificat, el Watford. El conjunt local, en plena lluita per salvar la categoria i que encadenava cinc partits seguit sense guanyar, va disputar un dels millors enfrontaments de la temporada per golejar el fins ara invicte conjunt red. Ambdós equips van disputar una primera meitat anivellada en què les defenses es van imposar als atacs. A la represa, un doblet del local Sarr va encarrilar els tres punts per al Watford. A les acaballes, Deeney va acabar de completar la golejada de l'equip dirigit per Nigel Pearson.

En la resta de partits de la jornada, el Crystal Palace va guanyar al camp del Brighton (0-1), el West Ham va superar per un clar 3-1el Southampton, mentre que el Newcastle i el Burnley van empatar amb el marcador inicial de 0-0. El Chelsea de Frank Lampard no va aconseguir passar de l'empat a dos gols al camp del Bournemouth. Marcos Alonso va avanaçar els blues, però els locals van reaccionar a la represa amb dos gols seguits de Lerma i King. Marcos Alonso, quan faltaven cinc minuts, va fer l'empat final.