Setién pretén deixar petjada al Bernabéu

L'estadi Santiago Bernabéu, on el Reial Madrid ha perdut la seva autoritat per deixar escapar títols davant la seva afició, vol recuperar la màgia en un clàssic decisiu (21 hores), amb els de Zinedine Zidane obligats a canviar la seva mala dinàmica davant un Barcelona que malgrat no trobar la brillantor en el seu futbol, té l'opció de donar un cop d'autoritat a la lliga. La història recent del clàssic deixa conquestes del Bernabéu per un Barcelona sempre liderat per Leo Messi. El Reial Madrid no guanya el seu etern rival a la lliga davant la seva afició des de l'octubre del 2014, i ha patit derrotes en els tres últims precedents, dues de lliga i una que va costar l'eliminació en la passada Copa del Rei en un moment calcat a l'actual.

Fa un any els dos clàssics perduts en la mateixa setmana van enterrar, al costat de la garrotada europea de l'Ajax, totes les esperances de títol madridistes. El present, després de caure en la Copa del Rei contra la Reial Societat i de ser vençut a casa pel Manchester City, en l'anada de vuitens de final de la Lliga de Campions, deixa Zinedine Zidane en la mateixa situació que Santi Solari fa un any. Necessita un resultat positiu que canviï la tendència negativa.



Resurrecció o cop d'autoritat

Un nou triomf del Barça deixaria la lliga encarrilada, tot i la irregularitat que estan mostrant els dos aspirants. Després de l'intercanvi de lideratge en l'última jornada, per l'inesperat sotrac de l'equip de Zidane amb un punt aconseguit dels sis últims, la distància de dos punts passaria a ser de cinc, que serien sis amb la diferència de gols. El clàssic és una final per al Reial Madrid. I l'afronta buscant solucions als problemes que li van fer signar un febrer negre. La pèrdua de la seguretat defensiva clau en la reconstrucció s'ha sumat a la poca contundència d'un equip que acusa la falta de davanters amb gol. L'apagada de Benzema, sense marcar en cinc partits, minva un Zidane que busca variants tàctiques i de noms. Per al clàssic, el seu equip serà Toni Kroos i deu més. L'absència de minuts de l'alemany davant del City el converteix com a fix en un onze en què les novetats arribaran des del centre del camp endavant. Zidane ha de fer seure Luka Modric o Isco, el millor en els seus últims partits, i en atac, amb les reduïdes opcions de Vinícius per repetir d'inici, tots els camins condueixen a l'enèsim intent de resurrecció de Gareth Bale.

El Barcelona va al Bernabéu amb l'objectiu de donar un cop d'autoritat a la Lliga Santander sumant una nova victòria a domicili i, així, consolidar el lideratge. Tot i que el relleu d'Ernesto Valverde per Quique Setién a la banqueta encara no ha donat els seus fruits i el joc del conjunt blaugrana segueix sense brillar aquesta temporada, encadena quatre victòries a la lliga, que, junt amb les inesperades ensopegades del Madrid, li han permès recuperar el lideratge. Davant té una oportunitat d'or per fer un pas important en el seu propòsit d'aconseguir revalidar el campionat domèstic.

Amb un plantilla minvada d'efectius, Setién encara la recta final d'una temporada en què, a més de la lliga, se segueix somiant en tornar a guanyar la Lliga de Campions. La seva assignatura pendent és recuperar el joc de combinació i de posició que ha estat l'essència del conjunt blaugrana els últims 30 anys.



Novetats a la convocatòria

Al Bernabéu, el tècnic santanderí no podrà disposar dels lesionats Luis Suárez, Ousmane Dembélé i Sergi Roberto, però ha recuperat, una setmana abans del que s'esperava, Jordi Alba. A més, Gerard Piqué també s'ha entrenat els últims dies amb normalitat, després de torçar-se el turmell contra el Nàpols, i serà titular formant parella a l'eix de la defensa amb Samuel Umtiti o Clément Lenglet, un dels dubtes de Setién. Jordi Alba segurament comencarà a la banqueta, fet pel qual la seva plaça al lateral esquerre serà, en principi, per a Junior Firpo, mentre que Nelson Semedo tornarà a ocupar el carril dret. Altres de les decisions que haurà de prendre l'entrenador del Barcelona serà si reforçarà el centre del camp amb un quart home, de manera que Arturo Vidal acompanyaria Sergio Busquets, Frenkie de Jong i Ivan Rakitic o Arthur Melo, o si manté el 4-3-3. En el primer cas, Messi, que suma 15 gols i 8 assistències al Santiago Bernabéu, i Griezmann formarien la punta d'atac. En el segon cas, amb tots dos podria debutar avui com a titular Martin Braithwaite, el nou reforç blaugrana, fet que relegaria Vidal a la banqueta. Sobre la possible titularitat del davanter danès, Setién no dona pistes: «Tenim previst un pla, no renunciarem en cap cas a voler guanyar.»