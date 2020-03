Visita al Barça sense Toolson ni cap pressió

El Baxi torna a la competició, i ho farà aquest migdia enfrontant-se al Barça al Palau Blaugrana amb tots els pronòstics en contra però també sense gaire obligacions al damunt. Els de Pedro Martínez pretenen avui competir i oferir la millor imatge que sigui possible contra el líder de l'ACB i un dels capdavanters a l'Eurolliga, que ja s'ha refet del disgust de la Copa del Rei de Màlaga.

El Baxi acudirà amb 12 homes a la cita i amb l'absència de l'escorta Ryan Toolson, encara no recuperat del tot de la seva lesió al peu esquerre que es va fer el gener en el partit de Champions amb l'Estrasburg. Des d'aleshores només ha jugat un partit, el de lliga a la pista de l'Obradoiro. El tècnic manresà, Pedro Martínez, ha comentat que «és baixa, no està disponible. Es va parlar d'un mes abans que hi hagués l'aturada de la Copa, que ja s'ha acomplert. Ja veurem com estarà la setmana vinent». Dissabte que ve, el Baxi rebrà al Congost el Coosur Betis.

El Manresa torna a l'ACB amb el botí de les 9 victòries i amb l'anhel de poder lligar la permanència el més aviat possible. L'entrenador recorda que «ara el calendari que afrontem és diferent, hi haurà un sol partit per setmana».

Pedro Martínez comenta que «aquestes aturades ens tallen una mica; ni que tu puguis continuar entrenant, no és l'ideal. No saps si et pot trencar el ritme competitiu. Esperem que el descans no sigui negatiu. Sabem de la qualitat del Barça i intentarem fer el que ens toca, donar el màxim, arribar fins al nostre cent per cent i veure on ens porta això». Aquest període de parèntesi a l'ACB ha estat ben aprofitat per alguns clubs per fer canvis en les seves plantilles. Pedro Martínez diu que «ara ja arriba l'hora de la veritat i moltes clubs que estan en la zona baxia han fet un bon esforç econòmic per reforçar-se, com l'Estudiantes, el Fuenlabrada, el Betis i l'UCAM Múrcia». El tècnic disposarà dels tres jugadors que han disputat partits amb les seves seleccions: Luke Nelson amb la Gran Breta-nya, William Magarity amb Suècia i Juanpi Vaulet amb l'Argentina, «que és, dels tres, el que va arribar més cansat perquè el seu viatge era més llarg», afirma Martínez. Avui aspira a «competir el màxim de minuts possibles, tot i que ens enfrontarem a un rival amb una qualitat per tots sabuda i ja veurem què és el que podrem fer i quin escenari ens trobem». En la primera volta, al Nou Congost, el Manresa va plantar cara fins als darrers minuts i va acabar perdent de 9 punts (75-84), un partit en el qual va jugar Toolson, ara absent, i en què no va participar Eulis Báez, aquesta vegada disponible.

El Manresa fa deu anys que no guanya cap partit al Barça i, pel que fa a les visites al Palau, hi ha una abstinència de triomfs que ja s'allarga a 24 anys.