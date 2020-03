Ainhoa Martínez és cinquena en pes a l'estatal d'Ourense

Els campionats d'Espanya d'atletisme en pista coberta van donar ahir, en la darrera jornada de competició, diverses posicions de finalista a atletes dels clubs de la Catalunya Central.

En la prova de pes, Ainhoa Martínez (Avinent Manresa) va aconseguir la cinquena plaça amb un millor llançament de 14,02 metres (millor marca de la temporada); el primer lloc a ser per a Úrsula Ruiz (València Esports), que amb 16,42 metres va guanyar per onzena vegada els estatals indoor, i es va erigir en la gran dominadora d'aquesta especialitat. També ahir, Cora Salas (CA igualada Petromiralles) va tenir una destacada actuació, en classificar-se sisena en salt de llargada amb 6,04 metres; en aquest cas, la vencedora també va ser una atleta del València Esports, Fátima Diame, amb 6,47 metres. En els 1.500 llisos, Marina Guerrero (Avinent Manresa) va ocupar la desena plaça amb 4' 42'' 97; es dona el cas que el triomf va ser de la seva germana Esther Guerrero (New Balance), entrenada pel manresà Joan Lleonart, amb un temps de 4' 11'' 12. Finalment, en alçada, Sofia Zorrilla va quedar dotzena amb 1,68 metres; el triomf va ser per a Cristina Ferrando (Playas de Castellón) amb 1,85 metres.

Aquestes posicions de finalista s'han d'afegir a les que van aconseguir en la jornada de dissabte altres atletes tant de l'Avinent Manresa com del CA Igualada Petromiralles. Així, els manresans Ricard i Mònica Clemente es van classificar sisens en salt de perxa, amb 4,96 i 4,16 metres, respectivament. En salt d'alçada, setè lloc per a Marc Sánchez (CAI) amb 2,10 metres. En triple salt, Nora Taher va ser desena en triple salt amb 12,19 metres.

Una de les actuacions més lluïdes va anar a càrrec de la manresana Emília del Hoyo, que amb 3.943 punts va classificar-se novena en pentatló: 8'' 42 (60 tanques i 1.035 punts), 1,64 metres (alçada i 783), 11,40 metres (pes i 621), 5,59 metres (llargada i 726) i 2' 23'' 43 (800 llisos i 778).