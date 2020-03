La campanya contra l'amo del Hoffenheim va fer aturar un altre partit

El partit que van jugar ahir l'Union Berlín i el Wolfsburg, cor-responent a la 24a jornada de la lliga alemanya, va haver de ser aturat de manera momentània després que a les graderies s'exhibissin pancartes ofensives contra l'accionista majoritari del Hoffenheim, Dietmar Hopp, com va passar dissabte a la tarda en el partit entre aquest equip i el Bayern de Munic.

Quan quedava poc per arribar al descans del partit d'ahir a l'Stadion an der Alten Försterei de la capital alemanya, un grup d'aficionats va mostrar pancartes clarament ofensives contra el magnat del conjunt de Sinsheim, i el partit es va aturar. En una de les pancartes apareixia la cara de Hopp al centre d'una mira telescòpica i un insult: «fill de p...».

Els jugadors de l'Union es van dirigir a les graderies per parlar amb els seus seguidors i, tot seguit, els futbolistes de tots dos equips van abandonar el camp. Al cap d'uns minuts, i un cop retirades les pancartes, el duel va poder seguir.

Aquests incidents segueixen els de dissabte, en què aficionats del Bayern van exhibir pancartes ofensives a Hoffenheim, moment en el qual el col·legiat, Christian Dingert, va decidir suspendre el partit. Després de tornar, els jugadors es van estar passant la pilota durant tretze minuts per escenificar la seva protesta. També hi va haver pancartes en el duel de més tard entre el Colònia i el Schalke.



El 50+1

Tots aquests incidents arriben després que el president de la federació alemanya, Fritz Keller, condemnés l'exhibició d'una pancarta semblant a l'estadi del Borussia Mönchengladbach.

En el centre de tota la polèmica hi ha l'exempció que ha rebut el Hoffenheim perquè el seu president, el magnat farmacèutic Dietmar Hopp, pugui ostentar la pràctica totalitat de la propietat del club. A Alemanya hi ha la norma que ningú no pot tenir més del 50% de les accions d'un club per preservar-los de l'arribada de magnats estrangers que puguin desnaturalitzar-los. Hi ha l'exepció, però, per a clubs en què el propietari ha estat patrocinant l'entitat durant vint anys o més. Per això, els aficionats dels equips tradicionals s'enfronten al Hoffenheim (SAP), el Wolfsburg (Volkswagen) i el Leverkusen (Bayer), en què les empreses ja són propietàries, com ho serà en el futur Red Bull del Leipzig.