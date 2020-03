Catalana Occident renova el seu patrocini pel Bàsquet Manresa

Assegurances Catalana Occident ha arribat a un acord amb el Bàsquet Manresa per renovar el seu conveni de patrocini, una col·laboració que es remunta a l'any 2009 i que durant les últimes temporades s'ha centrat en donar suport al bàsquet de caràcter formatiu del club.

D'aquesta manera, l'asseguradora continuarà una temporada més com a patrocinador principal dels conjunts que formen l'esport base del club i el logotip d'Assegurances Catalana Occident estarà tant en les samarretes dels equips de formació com al Pavelló Nou Congost, on el primer equip juga els seus partits com a local.

L'acte de la signatura es va desenvolupar al pavelló de l'equip i va comptar amb la presència del president del Bàsquet Manresa, Josep Sáez, del president dels equips de formació, Sebastià Catllà, i del director de la sucursal de Catalana Occident a Manresa, Daniel Concepció.

Per a Concepció, el nou acord suposa "consolidar l'aposta de l'asseguradora per l'esport de formació, per la ciutat de Manresa i pel seu club de bàsquet, una relació que es remunta a l'any 2009 i amb la qual des d'Assegurances Catalana Occident estem molt orgullosos de continuar una temporada més".

Sáez va agrair el compromís de la companyia amb el Bàsquet Manresa i amb els equips de pedrera, "un patrocini fonamental per al desenvolupament del club".