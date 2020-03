El Joanenc s'ha d'esforçar al màxim per remuntar al Sant Julià de Vilatorta

El Joanenc va superar el Sant Julià de Vilatorta per un marcador ajustat, 2-1, en un duel on els bagencs van haver de remuntar per acabar-se enduent els tres punts.

Els nois de Sant Joan de Vilator-rada van començar més forts que el seu rival, generant perill a l'àrea contrària i disposant de suficients ocasions com per ser els primers en avançar-se en l'electrònic, però no hi havia manera. Va ser el Sant Julià qui, després d'un servei de córner i el posterior rebuig, a través d'Aleix Pla aconseguia disparar la pilota dins del fons de la xarxa local. Era la primera arribada del conjunt osonenc, que veia com, abans del quart d'hora de joc, es posava al davant, 0-1. Aquest afer no va fer trontollar els plans del conjunt local, que va seguir sent dominador de la pilota i creant perill cada cop que trepitjava l'àrea visitant. El primer temps semblava estar liquidat quan Marti Payeras es va incorporar a l'atac i va aconseguir posar empatar el marcador (1-1), just abans que l'arbitre xiulés el final dels primers 45 minuts. Aquesta diana va fer que el Joanenc es retirés amb una altra cara als vestidors i veient com, després de tanta insistència, aconseguia la desitjada diana. D'altra banda, els visitants es mostraven fastiguejats per encaixar un gol en els darrers instants, després d'haver aguantat quasi tot el primer temps.

A la segona part, les forces es van anivellar. El conjunt groguet, amb més tranquil·litat després d'haver aconseguit l'empat, buscava la diana que l'avancés davant d'un Sant Julià que semblava conformar-se amb l'empat. La intensitat i el ritme de joc va anar disminuint a mesura que avançaven els minuts i el matx semblava estar destinat a les taules. Només les jugades a pilota aturada semblaven poder ser l'única forma per desencallar el marcador. I així va ser. Un quart d'hora abans d'arribar al final, Gerard Martínez va aprofitar una pilota morta dins l'àrea, després d'una falta lateral llançada per Criado, per sumar el 2-1 i endur-se un merescut triomf.