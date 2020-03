La Joviat no aixeca el cap i perllonga la ratxa de derrotes

La Joviat va allargar una mica més la mala ratxa de derrotes que l'ha condemnat a ser cuer en la classificació. El Draft Gramenet va tirar d'experiència i ofici per encarrilar el partit al tercer parcial i poder respirar als minuts finals.

El conjunt manresà sortia a la pista amb les baixes de Ribera, Martí i Bargalló. D'inici, aquesta falta important d'efectius no tindria incidència en el marcador. La Joviat sortia concentrada, conscient que s'havia d'activar des del minut 1. Així, van estar especialment notables en defensa, variant el sistema individual amb defensa en zona, que despistaria el Bàsquet Gramenet. De fet, el rival va estar especialment poc inspirat en un primer període de poca anotació i de molt respecte entre els dos equips. Ja al segon període, la tònica canviaria, en detriment d'una Joviat que en els últims partits es veu superada massa aviat. Així doncs, al Gramenet li deixava de costar i tirava de físic i experiència per obrar el primer pas cap a la victòria. La superioritat rival, sumada a unes decisions arbitrals que no van acontentar les locals, aniria desesperant a poc a poc la Joviat en el tercer període. Les manresanes perdrien el parcial (12-24) i la diferència ja era insalvable (33-50). A l'última part, ja sense res a disputar-se, les faltes personals i els tirs lliures van ser els protagonistes.